Quais são os sintomas da doenças provocada pelo novo coronavírus?

Febre, cansaço e tosse seca: esses são os principais sintomas apresentados por pessoas com covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Alguns indivíduos também têm dores no corpo, coriza, congestão nasal, dor de garganta e diarreia. Além disso, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), uma em cada seis pessoas sente dificuldade para respirar. Outros sintomas que podem aparecer são fadiga, dor articular, arrepios, náusea ou vômito, nariz entupido, tosse com sangue e olhos inchados.

Sintomas são mais graves em idosos

A covid-19 demonstrou ser mais grave em idosos e pessoas com diabetes, problemas cardiovasculares ou respiratórios, além de pessoas com o sistema imunodeprimido. Os idosos são mais vulneráveis aos vírus pois, a partir dos 60 anos, a capacidade do sistema imunológico tende a diminuir devido ao envelhecimento.

Em quanto tempo os sintomas aparecem?

Pesquisadores da Escola de Saúde Pública do Hospital Johns Hopkins (EUA) apontam que, em média, as pessoas demoram cinco dias para apresentar os sintomas do novo coronavírus após serem infectadas. No entanto, a doença pode ficar incubada até duas semanas depois do contato com o vírus.

Como se pega o coronavírus?

O novo coronavírus é transmitido por meio de secreções (gotículas de salivas, catarro). Portanto, você pode pegar a doença ao ter contato direto (apertar a mão, abraçar, beijar) com uma pessoa contaminada ou até mesmo ao tocar em algum objeto (botão do elevador, corrimão, computador, caneta) contaminado com as secreções dela.

Fonte das informações: Portal UOL