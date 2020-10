Quero-Quero abre vagas de emprego para nova loja em Rio Negro

A rede de lojas Quero-Quero terá sua nova unidade na cidade de Rio Negro, na Rua Vicente Machado, no Centro.

Há diversas vagas de trabalho disponíveis. Confira:

Coordenador administrativo

Caixa

Estoquista

Auxiliar de estoque

Servente de limpeza

Consultor(a) de vendas

Supervisor(a) de vendas

Jovem aprendiz

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para participar do processo de recrutamento e seleção basta acessar o site: https://lojasnovasqueroquero.gupy.io/ e se cadastrar na vaga desejada.

SAIBA MAIS SOBRE A LOJAS QUERO-QUERO

A Quero-Quero nasceu em 1967, na cidade de Santo Cristo, no interior do RS, como uma pequena empresa de comércio e representações. Na época, o capital era formado apenas pela coragem, por uma profunda paixão pela alma gaúcha que deu nome ao estabelecimento, pela crença no trabalho duro e por um espírito muito forte de empreendedorismo. Em 2008 a Quero-Quero é comprada pelo fundo de Private Equity Advent International. Com essa mudança, a matriz muda da sua cidade natal, Santo Cristo-RS para a região Metropolitana de Porto Alegre, na cidade de Cachoeirinha-RS. A partir desse momento, a Lojas Quero-Quero volta a expandir forte, levando sua marca para regiões ainda novas para a empresa. Em plena expansão pela região sul do país, o grupo conta atualmente com mais de 350 lojas, distribuídas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de dois Centros de Distribuição, localizados em Sapiranga-RS e Santo Cristo-RS, e mais de 5000 funcionários. Além do segmento varejista com foco em Material de Construção, Móveis, Eletro e Tecnologia, o grupo Lojas Quero-Quero administra os cartões de crédito da bandeira Verde Card, aceitos em mais de 300 mil estabelecimentos conveniados. Para completar o mix de produtos ofertados, a rede conta com uma diversificada carteira de Serviços Financeiros, que incrementam e trazem a solução completa dentro do varejo para seus clientes.