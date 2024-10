Rádio Difusora de Rio Negro completa 78 anos de história

A Rádio Difusora de Rio Negro completa neste domingo 78 anos de atividades. Ela é o veículo de comunicação mais antigo do município. Desde 1946 a rádio leva ao ar diariamente o entretenimento, informação e utilidade pública.

HISTÓRICO

Fundada em 13 de outubro de 1946 na cidade de Rio Negro-PR, na frequência AM, a Rádio Difusora de Rio Negro foi inicialmente parte da antiga Rede Paranaense de Emissoras, sediada em Ponta Grossa-PR. Em um desmembramento das filiais, a emissora foi adquirida na década de 1960 por Álvaro de Aquino (In memoriam), um funcionário dedicado, que transformou a estação em líder de audiência em toda a região.

Ao longo dos 78 anos de atividade, a Rádio Difusora de Rio Negro tem sido testemunha de momentos marcantes da história contemporânea, desde as consequências da 2ª Guerra Mundial até a Revolução de 64 e a abertura democrática dos anos 80. A Bossa Nova, Jovem Guarda, música romântica e outras transformações sociais foram transmitidas pelas ondas da Rádio Rio Negro.

Na década de 40, um grupo de empresários, precursores da radiodifusão no Paraná, solicitou autorização ao Governo Federal para instalar duas emissoras de rádio. Rio Negro foi escolhida estrategicamente, por sua posição geográfica na divisa com Santa Catarina e sua conexão direta com Mafra. A inauguração da Z.Y.G.9 Rádio Rio Negro, em 13 de outubro de 1946, parou Riomafra, tornando-se um importante meio de comunicação para a população local.

Em 1958, Álvaro de Aquino, vindo do interior do Paraná, trouxe dinamismo à emissora, consolidando a ZYG9 como uma escola para profissionais do rádio. Ao longo dos anos, a rádio foi palco de inúmeros talentos, impulsionando carreiras em diversos meios de comunicação.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O parque de transmissores funcionava inicialmente no local conhecido como “Pirambeira”. Em 1968, ocorreu a mudança dos estúdios da emissora da Rua Getúlio Vargas para a rua Bom Jesus, onde foi construído um prédio próprio, com toda a infraestrutura necessária, incluindo um auditório. Em 1976, o parque de transmissores foi transferido para o bairro Passa Três.

Em 1977, Álvaro de Aquino adquiriu parte das cotas de participação da emissora, consolidando-se como proprietário em 1984. Após o falecimento de Álvaro de Aquino em 1990, o radialista Gari Vinicio Kiatkoski assumiu a coordenação da emissora, juntamente com a Família Aquino.

Em 2021, a emissora passou por uma migração para a faixa de Frequência Modulada (FM) em 107,3 Mhz, consolidando a Rádio Difusora de Rio Negro com uma cobertura regional, abrangendo nos Municípios do Paraná e Santa Catarina.

Hoje, a Rádio Difusora de Rio Negro atinge aproximadamente 400 mil habitantes, cobrindo municípios no Paraná (Rio Negro, Campo do Tenente, Antônio Olinto, Lapa, Quitandinha, Mandirituba, Piên e Agudos do Sul) e em Santa Catarina (Mafra, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Itaiópolis).

Além disso, hoje também contamos com nossa web rádio, transmitindo digitalmente nossa programação em tempo real, podendo ser acessada de qualquer lugar via internet, com possibilidade de alcance global na audiência.

São 78 anos de história, transmitindo 24 horas diariamente música, entretenimento, informação e utilidade pública com credibilidade. Da transição do AM para o FM, a Difusora Rio Negro sempre buscou evoluir, conectando pessoas a marcas e serviços com total interatividade dos ouvintes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ao longo dessa trajetória, a emissora projetou profissionais que se destacaram em outros centros, sendo reconhecida como uma verdadeira escola, demonstrando toda excelência e cuidado com nossos ouvintes e anunciantes. Aqui o rádio é feito com paixão, transformando ouvintes em fãs e fãs em consumidores. A Rádio Difusora de Rio Negro vai além de ser uma rádio, é uma vitrine online para divulgar sua marca.

Ouça a Rádio Difusora de Rio Negro em tempo real pelo site: www.difusorarionegro.com.br

Informações históricas: Site oficial da emissora

Fotos: Arquivo Publico Municipal Maria da Glória Foohs