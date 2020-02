Ratinho Jr inaugura a nova sede da Escola Ana Zornig e autoriza cerca de R$ 1,3 milhão para pavimentações

O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve na tarde desta quinta-feira (13) em Rio Negro onde inaugurou a nova sede da escola municipal Ana Zornig. Autorizou ainda o repasse de R$ 1,28 milhão para compra de maquinário e obras de revitalização de ruas e entregou títulos definitivos de propriedade rural para 11 famílias de pequenos agricultores.

Ratinho disse que esse é o primeiro pacote de uma série de investimentos que será feita pelo Governo na região. Lembrou que ainda neste ano a cidade vai ganhar um novo posto de saúde e uma unidade do Programa Meu Campinho, que leva esporte e lazer para os moradores locais. “Queremos estar perto das pessoas, com um olhar social, levando desenvolvimento para todas as cidades do Paraná”, afirmou.

NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ANA ZORNIG

A obra da nova sede da Escola Municipal Ana Zornig, em Rio Negro, começou em 2014. São 12 salas de aulas, biblioteca, espaço de brinquedoteca, laboratórios, área administrativa, banheiros, cozinha e refeitório em uma área de 3 mil metros quadrados. São 482 alunos em tempo integral.

Os estudantes do 1º ao 5º anos ocupam o novo prédio desde o início do ano letivo, em 6 de fevereiro. Já o espaço antigo fica para alunos do berçário e ensino infantil. “Essa é uma cidade que realmente cuida bem da educação”, comentou Renato Feder, secretário de Estado da Educação. O investimento por parte do município e do governo federal foi de R$ 3,8 milhões

PAVIMENTAÇÃO E NOVOS MAQUINÁRIOS

O investimento em pavimentação será de R$ 1,05 milhão e permitirá a revitalização de trechos importantes do município. As vias receberão nova cobertura asfáltica, melhorando a segurança de pedestres e motoristas.

O restante do valor, R$ 235 mil, será repassado pelo programa de Transferência Voluntária, a fundo perdido, para a compra de uma retroescavadeira. A contrapartida por parte do município é de R$ 5 mil.

Os recursos para a remodelação das ruas integram o Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), linha de crédito operacionalizada em parceria pela Fomento Paraná e o Paranacidade, permitindo uma obra completa, incluindo, além da pavimentação, calçadas, sinalização, acessibilidade e drenagem.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O governador Ratinho Junior entregou também títulos de propriedade para 11 famílias da localidade Campina Bonita, interior do município. O documento era uma antiga reivindicação dos moradores que ocupavam terras devolutas (pertencente ao Estado). A área total é de 70 hectares.