Realeza de Rio Negro 2024: público já pode votar nas candidatas

Na próxima sexta-feira será definida a Realeza de Rio Negro 2024. Na fase atual do concurso o público pode votar na candidata preferida através do perfil @RioNegroMulher no Instagram.

Até o dia 31 de outubro, a candidata que conquistar o maior número de curtidas em sua foto que está no perfil @RioNegroMulher receberá o acréscimo de 05 pontos na computação final.

Ao todo são 15 candidatas que disputam os títulos de Rainha de Rio Negro, 1ª Princesa de Rio Negro e 2ª Princesa de Rio Negro. As eleitas representarão o município em eventos e solenidades.

Na última etapa do concurso cada candidata desfilará em um evento que acontecerá no próximo dia 01 de novembro. Durante este evento as candidatas responderão perguntas referentes ao município de Rio Negro, sobre a Festa da Colonização e sobre o protagonismo feminino e a contribuição da mulher na sociedade.

Serão avaliados pela Comissão Avaliadora os quesitos beleza, desenvoltura na passarela, oratória e simpatia. As três candidatas que computarem as maiores notas serão as eleitas. Além disso, durante o evento da última etapa do concurso, a candidata que obtiver maior interação de torcida do público presente receberá o acréscimo de 05 pontos na computação final.

FESTA

Neste ano o município de Rio Negro completará 154 anos de emancipação política. Para comemorar será realizada a tradicional Festa da Colonização, que neste ano chega à sua 20ª edição. Clique aqui e confira a programação.