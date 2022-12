Realizada a 5ª edição do Chá Rosa e Azul em Rio Negro

No último sábado foi realizada no Clube de Tradições Gaúchas (CTG) “Rincão da Saudade”, em Rio Negro, a 5ª edição do Chá Rosa e Azul, alusivo ao fechamento das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul no município.

A ação é uma parceria da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Saúde, com o Rotary Club de Riomafra, Rede Feminina de Combate ao Câncer e Grupo de Integração Riomafrense de Oncologia (GIRO).

Na ocasião os presentes receberam informações sobre o total de atendimentos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde na área de prevenção da saúde da mulher, como exames preventivos e mamografias realizadas, bem como na área de saúde do homem. No total foram realizados 149 mamografias e 814 exames preventivos.

No evento houve arrecadação de litros de leite para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Os presentes ainda compartilharam momentos agradáveis participando de brincadeiras e sorteios de brindes, além de um delicioso e tradicional chá servido pela equipe do Rotary.