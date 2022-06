Realizada a abertura da Semana do Meio Ambiente em Rio Negro

Na manhã desta segunda-feira, 06 de junho, a Prefeitura Municipal de Rio Negro, através das Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e de Cultura e Turismo, realizou a solenidade de Abertura da Semana do Meio Ambiente no Município, que inicia hoje, 06 e vai até a próxima sexta-feira, 10 de junho. A programação da semana conta com exposição no Museu Histórico Professora Maria José França Foohs, visitas ao Florestal Anísio de Andrade, palestra sobre a Enxertia de Araucária e o lançamento do livro Áreas Verdes Urbanas.

Durante a solenidade de abertura o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, destacou as ações do Poder Público Municipal na preservação e cuidados com o Meio Ambiente. “Investimos em ações de manutenção de áreas nativas, como o exemplo do Parque, fazemos a coleta seletiva de recicláveis, temos ampla cobertura de tratamento de esgoto para não poluir os rios, estamos sempre buscando parcerias e promovendo ações que façam com que nosso solo, água e ar permaneçam limpos”, afirmou. O prefeito também lembrou as últimas ocasiões em que o Município foi atingido por fortes temporais, que prejudicaram inúmeras famílias rio-negrenses e que são reflexo da falta de cuidado com o meio ambiente. “A natureza está nos mostrando que precisamos agir urgentemente, precisamos somar esforços para a preservação e recuperação do nosso meio”, concluiu.

Após a abertura, os presentes acompanharam a palestra sobre a “Enxertia de Araucária”, ministrada pelo engenheiro florestal da IDR-Paraná, Avner Paes Gomes. Durante toda a semana, alunos da rede pública e privada do Município participarão de visitas ao Parque Ecoturístico São Luis de Tolosa. Nas visitas, irão acompanhar a exposição no Museu e conhecer o Viveiro Florestal Anísio de Andrade, onde são produzidas mudas nativas e de flores para o município.

A Semana do Meio Ambiente encerra com o lançamento do Livro Áreas Verdes Urbanas, no dia 10 de junho, às 15h, no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, com a presença dos autores Edson Peters e Alessandro Panasolo. Toda a programação é gratuita.