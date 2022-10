Realizada a abertura do curso de gestores em Rio Negro

Nesta quinta-feira (13) foi realizada em Rio Negro a abertura do curso de gestores, que é um pré-requisito para os professores participarem do processo de consulta pública para a escolha de diretores das unidades escolares do município.

A abertura e o primeiro dia do curso aconteceram na Biblioteca Pública Municipal Venceslau Muniz e teve a participação do prefeito James Karson Valério, da secretária municipal de educação Vera Pfeffer Schelbauer e dos diretores e equipe da secretaria de educação que ministraram o curso, que será realizado em mais sete dias no salão nobre do Colégio Estadual Barão de Antonina, sempre no período das 18h30 às 21h30. No total 60 professores estão participando do curso.

Serão abordados os conteúdos de proposta curricular municipal, desenvolvimento do trabalho docente, projetos educacionais do município, métodos de aprendizagem, desenvolvimento educacional, educação infantil, ensino fundamental, educação especial, diagnósticos, ECA e LDB relativos ao Departamento Pedagógico com carga horária de 9 horas.

Os conteúdos de patrimônio, manutenção e obras, recursos financeiros, planejamento, material de expediente, material de limpeza, alimentação escolar, matrícula, transferências, censo escolar, registro de classe online e autorização de funcionamento, relativos aos departamentos Estrutura e Funcionamento e Infraestrutura/Financeiro, terão a carga horária de 6 horas.

O curso terá ainda os conteúdos sobre estagiários, PDDE, APP, conselho escolar, vida profissional, remuneração, relação interpessoal, atendimento ao público, comunicação, ofícios, sistema digital (IPM), planejamento, boletim de frequência, espelhos e ponto eletrônico, relativos ao Departamento de Gerenciamento Operacional com uma carga horária de 6 horas.

No final do curso haverá a apresentação do Plano de Gestão Escolar com carga horária de 3 horas e uma avaliação final dos conhecimentos adquiridos.

A escolha de gestores escolares, por consulta pública, possui um papel importante em assegurar o diálogo, o trabalho em equipe e a participação da comunidade escolar nos processos de aprendizagem, bem como garantir o repasse de informações necessárias para o desenvolvimento da escola. Além disso, proporciona à unidade escolar transparência e autonomia.