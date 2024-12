Realizada a Abertura do Natal 2024 em Rio Negro

A abertura do Natal em Rio Negro reuniu um grande público neste domingo no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa (Seminário).

Durante o evento houve camarim de pintura para as crianças, feira de artesanato e Feira da Lua. Durante a tarde o público prestigiou o show musical com Duo´s Acústico, além de todas as atrações do parque ecoturístico.

A chegada do Papai Noel surpreendeu a todos, pois o bom velhinho chegou com um trenó especial. O belo som da banda marcial do Colégio Estadual Barão de Antonina deixou a tão aguardada chegada ainda mais especial.

Após a abertura oficial do evento o Papai Noel recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito James Karson Valério. Durante o evento ele cantou, rezou e interagiu com todos. Ao final do evento o Noel tirou fotos com as crianças e entregou um presente para cada uma.

A abertura do Natal também teve a apresentação do CMEI Agostinho Paizani, além da fanfarra da Escola Tia Apolônia e apresentações da Escola Ana Zornig e corais da Braspol e Trier com a Cantata Natalina nas Janelas do Seminário. Um grande show de fogos de baixo ruído (de acordo com a legislação vigente) encerrou o evento.

Mais fotos do evento serão publicadas pela Secretaria de Cultura e Turismo, que é a responsável pela organização do evento: https://www.facebook.com/RioNegroOficial

O Papai Noel estará presente em outros locais durante o mês de dezembro. Confira a programação completa (sujeita a alterações):

04 DE DEZEMBRO – NATAL NA PRAÇA ALEMÃ

Local: Praça Alemã Wilson Oscar Bley (Praça da Afubra)

17h30 às 20h Atrações: Camarim de pintura, presença do Papai Noel, apresentação do CMEI Augustinho Paisani e do Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro com o Auto de Natal.

06 DE DEZEMBRO – NIKOLAUS KINDER

Local: Praça João Pessoa

17h30 às 20h Atrações: Camarim de pintura, desfile do Papai Noel em carro especial, desfile dos grupos Boarischer Wind, SESC Futuro Integral e Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro.

07 DE DEZEMBRO – ABERTURA DO NATAL NO LAGEADO DOS VIEIRAS

Local: Rua em frente ao CMEI

13h30 às 18h Atrações: Presença do Papai Noel, apresentações da Escola Municipal Duque de Caxias, Escola Municipal Paulino Valério e CMEI Alceu Antonio Swarowski.

08 DE DEZEMBRO – ABERTURA DO NATAL NA ROSEIRA

Local: Ginásio da Escola Municipal José de Lima

17h às 18h Atrações: Presença do Papai Noel, apresentações da Escola Municipal José de Lima e CMEI Professora Claci Maria De Lima.

10 DE DEZEMBRO – ABERTURA DO NATAL NA FAZENDINHA

Local: Ginásio de Esportes Irmãos Haide

17h30 às 22h Atrações: Presença do Papai Noel e apresentações da Escola Municipal João Braz de Oliveira

11 DE DEZEMBRO – PAPAI NOEL NA PRAÇA

Local: Praça João Pessoa

17h30 às 20h Atrações: Presença do Papai Noel, Feira da Lua, camarim de pintura.

18 DE DEZEMBRO – PAPAI NOEL NA PRAÇA

Local: Praça João Pessoa

17h30 às 20h Atrações: Presença do Papai Noel, Feira da Lua, camarim de pintura.

21 DE DEZEMBRO – DESPEDIDA DO PAPAI NOEL