Realizada a formatura dos cursos ofertados pela Prefeitura de Rio Negro e Senac

Na última sexta-feira (17), foi realizada a formatura dos cursos de Assistente Administrativo (160h) e de Gastronomia de Curta Duração (15h). Ambos foram realizados no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) de Rio Negro e contratados pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social.

O vice-prefeito e secretário municipal de planejamento e coordenação geral de Rio Negro, Alessandro von Linsingen, e a secretária municipal de assistência social, Eliane Valério Pereira, estiveram presentes na solenidade para a entrega dos certificados aos alunos.

No curso de Gastronomia os alunos aprenderam sobre o preparo de carnes, aves e peixes, massas e risotos, preparo de pizzas, doces finos, técnicas de preparo de salgados de festas, preparo de pães, comida de boteco, hambúrguer gourmet, culinária trivial, preparo de decoração de bolos, preparo de bolachas, preparo de sopas e preparo de sobremesas.

Esse momento marca a consolidação dos trabalhos que a Secretaria Municipal de Assistência Social vem desenvolvendo em prol dos munícipes, visando dar oportunidade de qualificação com foco no empreendedorismo e na geração de emprego e renda, buscando dessa forma contribuir com a melhoria da qualidade de vida das famílias rio-negrenses.