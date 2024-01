Realizada a posse dos novos Conselheiros Tutelares titulares de Rio Negro

Na noite da quarta-feira (10), aconteceu a solenidade de posse dos Conselheiros Tutelares Titulares de Rio Negro para o quadriênio 2024/2028, no Cine Teatro Antonio Candido do Amaral, na Prefeitura de Rio Negro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Tomaram posses como conselheiras tutelares titulares: Paula Regina Vieira Schelbauer, Claudia Juliana Fuchs Stoeberl, Janete Barbosa, Adriane Nentwig Chimborski e Andressa Maron da Silva.

Os conselheiros foram escolhidos pelo voto da população, em eleição realizada no mês de outubro de 2023, sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) com a supervisão do Ministério Público da Comarca e com apoio da Justiça Eleitoral.

Após o juramento solene conduzido pela conselheira Claudia Juliana Fuchs Stoeberl, os membros titulares do Conselho Tutelar receberam das mãos do prefeito James Karson Valério e da presidente do CMDCA, Márcia Elaine Gomes, o termo de posse assinado por ambos e o diploma de investidura no cargo. Após este ato, o chefe do Executivo Municipal assinou a portaria que oficializa a composição do Conselho Tutelar de Rio Negro pelo quadriênio 2024-2028.

O Conselho Tutelar tem por objetivo atender crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados. Além disso, o conselheiro tutelar é responsável por promover o encaminhamento de situações aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Também participaram da solenidade o vereador Elcio Josué Colaço, presidente da Câmara de Vereadores, Cleiton Jose da Silva Luiz, representando a Secretaria de Assistência Social, e Gerson Heide, presidente da Comissão Especial Eleitoral responsável pelo processo de eleição, além de amigos, familiares dos conselheiros eleitos e comunidade em geral.