Realizada em Rio Negro a formatura do curso de Gestão Pública ofertado pela UEPG

Na noite desta terça-feira (04), foi realizada a formatura do curso de Tecnólogo em Gestão Pública ofertado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), através do sistema UAB.

Em Rio Negro, após dois anos de estudos através do Polo de Apoio Presencial Professor Francisco de Oliveira, nove alunos se formaram na noite de ontem: Dionathan Cesar Machado, Gabriela Leite Hermann, Gerson Heide, Gilberto Schutz Junior, Gisela Cunha, Juliane Ribeiro, Mauricio Diego Brambilla, Rosangela Jasiskis Lima, Teonia Gomes Correa. Outros alunos também concluíram o curso em Rio Negro e participarão da cerimônia de formatura presencialmente em Ponta Grossa.

As cerimônias de colação de grau ocorreram em formato híbrido. Em Ponta Grossa a cerimônia ocorreu no Campus Uvaranas e teve transmissão ao vivo pelas redes sociais da UEPG. Em Rio Negro, de forma presencial, a cerimônia ocorreu no auditório Walmor Haas Furtado (Salão Azul) da Prefeitura de Rio Negro e reuniu formandos, familiares, amigos, colegas de trabalho e autoridades. Todos os presentes acompanharam e participaram da transmissão da UEPG.

FOTOS

Todas as fotos do evento estão publicadas nas páginas no Facebook:

SOBRE O POLO

Desde 2009 o município de Rio Negro possui um grande polo educacional que oferece diversos cursos gratuitos. O Polo de Apoio Presencial Professor Francisco de Oliveira fica localizado junto ao Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa e Prefeitura, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070.

O polo – que atualmente é coordenado pela educadora Mônica Alessandra Belém – já formou 1.526 alunos em diversos cursos oferecidos gratuitamente.

O espaço é mantido pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), que é um sistema integrado por universidades públicas que oferecem cursos de nível superior por meio do uso da metodologia da educação à distância e semipresencial.

O sistema UAB funciona como articulador entre as instituições de ensino superior e os governos estaduais e municipais, com o objetivo de atender as demandas locais por educação superior. Entre as universidades que fazem parte do sistema da UAB estão a UFPR, UTFPR, UEPG, UNICENTRO, UEL e UEMP.

A estrutura do polo de Rio Negro possui sala de secretaria e coordenação, salas de aula, laboratório de informática, auditórios, biblioteca e sala de tutoria, banheiros com acessibilidade, rampas de acesso, além dos espaços do campo do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa que são utilizados para aulas práticas. Para as aulas do curso de educação física, por exemplo, também são utilizadas estruturas de escolas municipais e academias de natação.

Para este ano de 2023 estão previstos os cursos em Rio Negro:

Especialização (pós) em Educação Digital

Especialização (pós) em Informática da Educação

Licenciatura em Geografia

Licenciatura em Informática

Licenciatura em Letras Espanhol (segunda licenciatura)

Licenciatura em Letras Português e suas Literaturas

Licenciatura em Pedagogia

Tecnólogo em Gestão da Cultura

Tecnólogo em Mineração

Tecnólogo em Tecnologia em Gestão Pública

Todas as informações sobre as inscrições serão divulgadas em breve no portal da Prefeitura (www.rionegro.pr.gov.br) e na imprensa local.

O contato com o polo pode ser feito através do telefone (47) 3642-3280 (ramal 436).