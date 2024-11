Realizada em Rio Negro a formatura do Curso de Manicure e Pedicure ofertado pela Prefeitura

Nesta quinta-feira (21), a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social – Centro de Convivência Henrique Witt, realizou a formatura do Curso de Manicure e Pedicure que foi ofertado gratuitamente à população.

O curso teve uma carga horária de 160 horas, com aulas ministradas nas dependências do citado centro de convivência que fica localizado no bairro Alto.

Os cursos profissionalizantes são importantes geradores de emprego e renda, seja através da empregabilidade ou do empreendedorismo, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida das famílias rio-negrenses.

Segundo a secretária municipal de assistência social, Eliane Valério Pereira, “a qualificação profissional é sem dúvida um importante aliado na emancipação financeira das famílias, e nesse curso especificamente, das mulheres rio-negrenses que dele participaram. Acreditar na autonomia e capacidade de autogerenciamento é essencial na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Trata-se de oportunizar a emancipação e a autonomia das pessoas por meio de políticas públicas inclusivas e promotoras do desenvolvimento humano”.

Ao final do evento, as formadas receberam um kit contendo alguns instrumentos de manicure e pedicure que possibilitarão a iniciação ao trabalho, quer seja no mercado formal ou informal, podendo já contribuir com a geração de renda.

Esse foi mais um importante investimento da Secretaria de Assistência Social de Rio Negro ao longo dos quatro anos desta gestão 2021-2024. Durante todo esse período foram ofertados à população rio-negrense mais de 50 cursos totalmente gratuitos, representando mais de R$ 600.000,00 de investimentos entre contratações e parcerias.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

De acordo com a secretária, a equipe do Centro de Convivência Henrique Witt tem aberto suas portas com a finalidade de realizar diversificadas atividades a diferentes públicos, se destacando pela versatilidade com que procura acolher a comunidade local e também as pessoas de outros bairros que acessam os serviços ofertados, buscando assim efetivar na prática a sua finalidade de promover a convivência mediante a integração interpessoal e intercomunitária.