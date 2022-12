Realizada em Rio Negro a formatura do Curso Jovem Agricultor Aprendiz

Na √ļltima sexta-feira, 34 alunos do Col√©gio Estadual Bar√£o de Antonina de Rio Negro conclu√≠ram o Curso Jovem Agricultor Aprendiz, que foi realizado atrav√©s da parceria da Prefeitura de Rio Negro com o Sindicato Rural e conv√™nio com o Servi√ßo Nacional de Aprendizagem Rural do Paran√° (Senar-PR).

As aulas ocorreram no contraturno escolar no Centro de Cultura Agostinho Paizani Filho, ao lado da Biblioteca Municipal Professor Venceslau Muniz. Teve a duração de 36 dias com uma carga horária total de 144 horas.

Os alunos receberam o aprendizado em administração, manejo e conservação do solo, empreendedorismo, criação de animais, agricultura, entre outros. As aulas foram teóricas e práticas com visitas técnicas.

O Jovem Agricultor Aprendiz tem como objetivo informar aos jovens sobre as oportunidades no campo, qualificando-os profissionalmente, despertando uma vis√£o empresarial e capacidade empreendedora. √Č um curso de capacita√ß√£o voltado para a comunidade jovem que busca a forma√ß√£o profissional por meio do ensino de pr√°ticas agr√≠colas. Oferece a forma√ß√£o necess√°ria para que os jovens desenvolvam a criatividade, habilidades pr√°ticas a serem aplicadas em seus lares, propriedades e no seu desenvolvimento pessoal.