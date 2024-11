Realizada a Sessão Solene em comemoração aos 154 anos de Rio Negro

A Câmara Municipal de Rio Negro realizou na última terça-feira (12) a Sessão Solene em comemoração aos 154 anos de emancipação política do município. O evento ocorreu na Sociedade Recreativa União.

Para iniciar as homenagens, a Banda Marcial do Colégio Estadual Barão de Antonina tocou três músicas, acompanhada pelo corpo coreográfico. Após a apresentação, o presidente da CMRN, Elcio Colaço, deu início à reunião.

A Sessão Solene teve como objetivo prestar homenagens ao município e reconhecer as pessoas e entidades que contribuíram e continuam a trabalhar pelo progresso e desenvolvimento da comunidade.

Votos de Louvor, Congratulações e Moção de Aplausos

No primeiro ato, foram entregues certificados de Votos de Louvor e Congratulações, e Moção de Aplausos. A Banda Marcial do Colégio Estadual Barão de Antonina foi reconhecida pelo título de campeã no XXXI Campeonato Paranaense de Fanfarras e Bandas. O professor Drojildo Ferreira de Lima também recebeu Votos de Louvor por seu trabalho na Rede Municipal de Ensino.

A diretora do Colégio Estadual Cívico-Militar Dr. Ovande do Amaral, Isabela Alves de Souza, foi destacada por alcançar o 10º lugar no IDEB entre os colégios cívico-militares do Paraná. Foram homenageados ainda o voluntário Pedro Oliveira Braz Filho, por mais de 20 anos de serviço no Cemitério da Fazendinha, e o padre Carlos Alberto Pinto da Silva, pela dedicação à comunidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na área da Educação, os alunos Flávia Aparecida Ribas, Thauany Cristiny Nunes de Andrade, Vinicius Maciel Maurer, Nicolas Nentwig de Camargo e a professora Gislania Hack Ruthes foram reconhecidos por sua participação no Programa Intercâmbio Ganhando o Mundo.

Poder Executivo

O segundo ato da Sessão Solene foi dedicado às homenagens do Poder Executivo Municipal às empresas que se destacaram em 2023, contribuindo diretamente para o crescimento do município.

Na categoria Arrecadação ICMS – Valor Adicionado no exercício de 2023, as empresas homenageadas foram, em primeiro lugar, Klabin S.A.; em segundo, Madem S.A.; e em terceiro, AGM Indústria e Comércio de Embalagens.

Na categoria Arrecadação ISS, as empresas homenageadas foram: Autopista Planalto Sul S.A. (1º lugar), Greylogix Brasil Máquinas Ltda. (2º lugar) e RN – Instalação de Máquinas e Equipamento Industriais Ltda. (3º lugar).

O Prêmio Inovação e Novos Negócios – Empresas implantadas há menos de 4 anos foi concedido à Gestão Contact Center de Cobrança Ltda., e o Prêmio Destaque Empresarial foi entregue à Rede de Postos M7.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Homenageados pelo Poder Legislativo

A primeira homenagem foi a “Empreendedor do Ano”, concedida a Fábio Espíndola Izidoro, proprietário da Rede de Postos M7. Izidoro iniciou sua jornada em Santa Catarina há 15 anos e, atualmente, a rede conta com 24 unidades, sendo três em Rio Negro. Sua missão é fazer da rede mais do que um local para abastecer veículos, mas uma parte vital da jornada diária dos clientes.

O título de Comenda da Ordem do Brasão Municipal foi concedido comenda a Wilson Bley Lipski, advogado desde 1991. Lipski, com um currículo repleto de ações para o desenvolvimento de Rio Negro, atuou como diretor presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e ocupou diversos outros cargos importantes no Estado.

A Sessão Solene também homenageou o comandante do 5º Regimento de Carros de Combate (5º RCC), Daniel Longhi Canéppele, com o título de “Cidadão Honorário”. Nascido em Resende, Canéppele ingressou no Exército em 1997 e, desde abril de 2021, serve em Rio Negro, auxiliando a comunidade em situações críticas, como a enchente, por toda sua dedicação com os cidadãos recebeu a homenagem.

O Deputado Federal Luciano Ducci também recebeu o título de “Cidadão Honorário”. No seu terceiro mandato, Ducci destinou R$15 milhões em emendas para obras, educação, saúde, agricultura e fazenda em Rio Negro. Por auxiliar o desenvolvimento do município, foi reconhecido pelos vereadores.

Em nome do Poder Legislativo, a vereadora Maria Célia Conte destacou que essas homenagens não apenas celebram os méritos individuais, mas também reforçam valores como solidariedade e compromisso com o bem comum. Ela finalizou seu discurso expressando gratidão aos homenageados e convidando a comunidade a seguir os exemplos de dedicação ao progresso da cidade.

A Sessão Solene contou com a presença do prefeito, James Karson Valério, vice-prefeito, Alessandro von Linsingen, o presidente da Câmara Municipal de Mafra, Sergio Severino, comandante da 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada, capitão Felipe Soares da Rocha Chavea, comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Rio Negro, 1º Tenente Felipe Podzwato Borne, comandante do Corpo de Bombeiros de Rio Negro, 2º Tenente Ricardo Augusto Maioque Baggio, representando a OAB – Subseção de Rio Negro e Associação de Luxemburgo, Dr. Braulio Renato Moreira, e entre outras autoridades.

Informações e fotos: Assessoria da Câmara de Vereadores