Realizadas as sessões de posse dos prefeitos e vereadores eleitos em Riomafra

Nesta sexta-feira (01) ocorreu a posse do prefeito, vice e vereadores eleitos em Rio Negro e Mafra.

Em Rio Negro a solenidade ocorreu às 17h no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral, que fica em anexo à Prefeitura, sem a presença do público devido à pandemia do coronavírus. James Karson Valério e Alessandro Cristian Von Linsingen assumiram como prefeito e vice-prefeito, respectivamente. A gestão será de 2021 a 2024.

Como vereadores eleitos foram empossados: Elcio Josué Colaço, João Alves, João Pedro de Amorim, Luis Boschetto, Marcelo Wotroba, Maria Célia Conte, Odair Pereira, Paulo César Almeida e Ricardo Gonçalves Furquim.

James Karson Val̩rio, nascido em Rio Negro em 17 de agosto de 1960, ̩ casado com Raquel Weber Val̩rio, com um filho (Danilo Orion Val̩rio) Engenheiro de Prodṳ̣o. Formado em Filosofia pela PUC/PR em 1980. Professor da UnC, do Col̩gio Estadual Baṛo de Antonina de Rio Negro e de Mafra onde foi Diretor do Baṛo de Rio Negro (1990 Р1993) e Diretor do Col̩gio Estadual Baṛo de Antonina de Mafra, de 1993 a 1998 Р2003 a 2004 e 2011 a 2012.

Foi Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Rio Negro (2005-2010),onde juntamente com sua equipe, consolidou o IDEB do Município com média 6,0, considerado índice de países desenvolvidos, que hoje já alcança média 7,4 e é o melhor da região metropolitana de Curitiba. Também na Educação destacou o Município com a implantação do Projeto da UAB (Universidade Aberta do Brasil). Idealizou o Projeto para transformar Rio Negro em Polo de Ensino Médio Técnico.

Como vice-prefeito teve atuação destacada e muito presente junto à prefeitura, ajudando o prefeito na administração do município, trazendo sua grande experiência na Educação para que ela fosse prioritária e melhorasse muito.

Alessandro Cristian von Linsingen, hoje com 46 anos é casado com Poliana Ribeiro von Linsingen, e tem 3 filhas. É formado em Educação Física pela UFPR, e pós Graduado em Gestão de Pessoas pela Faculdade Espirita do Paraná e cursa MBA Gestão Pública Municipal.

Lecionou em várias escolas de Rio Negro e Mafra e foi diretor do Colégio Barão de Antonina de Rio Negro (2004-2012) e em 2013 foi escolhido para assumir o cargo de Secretário de Educação, Cultura, Turismo e Esporte e Lazer, destacando-se como gestor e dando continuidade aos grandes avanços.

Em 2016,eleito vereador e presidente da Câmara em 2017, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Membro da Comissão de Finanças e Orçamento, participando ativamente na discussão e aprovação de projetos de interesse da população.

Também em 2016, assumiu a Direção do Colégio Agrícola de Rio Negro, um grande desafio, a estrutura da escola apresentava sérios problemas com um número de matrículas abaixo de 200 alunos além de uma situação moral e financeira complexa. Com a retomada das ações e pessoas que abraçaram o nosso Colégio Agrícola hoje a situação é muito diferente, estrutura física sendo restabelecida, aumento de 50% do número de alunos, situação financeira estável e o principal, comunidade escolar com a confiança novamente.

Fonte das biografias: site oficial da campanha

Já em Mafra, a sessão de posse foi realizada às 18h no auditório do Sicoob Credinorte. O evento também não teve a presença do público. Emerson Maas assumiu a Prefeitura de Mafra, tendo como vice Celina Dittrich.

Como vereadores mafrenses foram empossados: Abel Bicheski, David Roeder, Dircelene Dittrich Pinto, Everton Stach, João Maria Ferreira, Jonas Heide, Jonas Schultz, Mário Skonieski, Rafael Augusto Cavalheiro, Sérgio Luiz Severino, Valdecir Antônio Munhoz, Vanderlei Peters, Wagner Grossel Ramos de Oliveira.

Veja na íntegra como foi a sessão:

Emerson Maas tem 38 anos, cidadão mafrense, tem suas raízes na terra e no campo, onde desde muito jovem auxiliava na administração da agricultura familiar. Serviu o Exército Brasileiro por 7 anos, chegando ao posto de 1º Tenente do 5º RCC. Formado em Administração pela UnC Mafra e pós graduado pela FGV, foi Secretário do Desenvolvimento Econômico de Mafra representando a Associação Empresarial. Atualmente trabalha como Consultor, Auditor e Instrutor de Sistemas de Gestão, com o foco em Excelência e Melhorias de Processos através da utilização de ferramentas e práticas gerenciais reconhecidas nacional e internacionalmente. É Consultor Especialista em Gestão Pública e Sistema de Gestão Anticorrupção, Antissuborno e Compliance Público.

Celina Dittrich Vieira é advogada em Mafra e região há 37 anos ininterruptos. Foi professora da UnC-Mafra durante trinta anos sendo 20 no Curso de Direito, do qual participou do projeto de implantação. Ali, exerceu o cargo de coordenadora por duas gestões e de Vice Coordenadora. Presidiu a OAB-Subseção de Mafra por duas gestões seguidas. Nasceu em Curitiba, tem 60 anos. Tem 3 filhos e 2 netos.

Fonte das biografias: site oficial da campanha