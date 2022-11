Rede de Proteção Social de Rio Negro é fortalecida com capacitação

A 3ª Capacitação da Rede de Proteção Social do município de Rio Negro foi realizada durante toda a manhã e tarde desta segunda-feira (7) no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

O evento reuniu mais de 50 profissionais de diversas áreas de atuação dentro da rede de proteção social de Rio Negro e de outros municípios, como Campo do Tenente, Lapa e Mafra.

A secretária municipal de assistência social, Eliane Valério Pereira, ressaltou a importância da assistência social e do evento para capacitar os profissionais que são tão importantes na rede de proteção do município. “A essência ainda está nesta pasta para que possamos fazer muitas mudanças a partir de movimentos sociais e trabalhos diretos com os mais vulneráveis. Esse momento consagra o fortalecimento da nossa rede, pois precisamos de profissionais sempre bem treinados e capacitados para dar resposta efetiva às demandas da nossa população”, disse a secretária em seu discurso durante a abertura do evento, que também teve a presença do prefeito James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen e da vereadora Isabel Cristina Souza.

A capacitação teve a participação de palestrantes que trouxeram conhecimento e trocas de experiências para os presentes. Entre os temas abordados estão:

SUAS e a atuação no CRAS e no CREAS – Limites e possibilidades de atuação, com a palestrante Grezielle Claudino da Silva Tedesco.

Fluxo de atendimento às mulheres vítimas de violência – Desafios enfrentados na conscientização da vítima em sair do ciclo de violência, também abordado pela palestrante Grezielle Claudino da Silva Tedesco.

Programa Família Acolhedora – Uma experiência de sucesso, tema abordado por Tatiane Andreza Katzer.

Inteligência emocional na família, a influência das emoções nas relações familiares e comunitárias, palestra ministrada por Tatiana Amelia Valente Malewschik, que também abordou o tema: A participação social das organizações da sociedade civil nos espaços de controle social.

Durante a programação houve pausas para o coffee break e a apresentação da Banda Marcial do Colégio Estadual Barão de Antonina de Rio Negro, que conta com o apoio e parceria do Instituto Riomafrense do Bem Estar do Menor (IRBEM).