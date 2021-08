Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra fará leilão virtual

A Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) de Rio Negro e Mafra fará um leilão virtual no dia 03 de setembro (sexta-feira) às 19h. Participe e colabore com esta boa causa.

O evento será realizado pela Kronberg Leiloes, que está voluntariamente organizando este leilão para a RFCC.

Para participar e dar lances é preciso se cadastrar no sistema da Kronberg Leiloes. A equipe da RFCC pede que todos sejam persistentes, pois muitas vezes os cadastros via Internet são extensos e às vezes o sistema cai. Não desanimem. É por uma excelente causa!

Não é necessário inserir as fotos/imagens dos documentos no momento do cadastro, somente para os arrematantes no final do leilão.

Qualquer dúvida entre em contato: 3643-6081

Para ver os produtos basta clicar no link abaixo:

A Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) de Rio Negro e Mafra também possui um bazar fixo. Compareça e faça boas compras! Rua Moisés Lupion, nº 990, bairro Campo do Gado em Rio Negro (próximo ao Supermercado Hilário Fuchs).