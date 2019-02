Rede Feminina de Combate ao Câncer promove palestras sobre a importância da família no tratamento do paciente oncológico

Todas as palestras são abertas ao público e com temas que buscam esclarecer dúvidas para aqueles que convivem com a doença

Esta semana a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra iniciou um ciclo de palestras com temas relacionados à importância da família no tratamento do paciente oncológico.

Nesta terça-feira (12), abrindo o ciclo, foi realizada a primeira palestra ministrada pela psicóloga Loriane Heide na sede da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Rio Negro (Asserine).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No total serão cinco palestras apresentadas, a próxima será no dia 26 (terça-feira), às 9 horas e terá como tema: Orientações sobre Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Tratamento Fora de Domicílio (TFD) com as assistentes sociais Luciane M. Machado Lorenzzi e Eliz M. Ouvoisen de Oliveira.

As seguintes serão nos dias 14 e 26 de março e 4 de abril, também com início às 9h, sempre como local a Asserine. Todas as palestras são abertas ao público e com temas que buscam esclarecer dúvidas para aqueles que convivem com a doença.