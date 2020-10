Rede Massa fará melhorias no sinal em Rio Negro

Nos últimos dias diversas pessoas de Rio Negro enviaram mensagens ao Click Riomafra informando que havia problemas no sinal da Rede Massa (SBT). De acordo com os relatos, o sinal era cortado em vários momentos e havia demora em retornar.

O jornalismo do Click Riomafra entrou em contato com a Rede Massa. A emissora informou que havia um problema no transmissor que atende a região de Rio Negro. O sinal foi restabelecido, porem não a sua normalidade. Ainda segundo a emissora, nesta quarta-feira (28), um técnico estará na cidade realizando uma manutenção no equipamento.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A TV Iguaçu, uma das cinco emissoras da Rede Massa, está presente em 30 municípios do estado, cobrindo Curitiba e toda a Região Metropolitana, incluindo Rio Negro. São mais de 98 horas mensais de programação local, atingindo aproximadamente 5,8 milhões de habitantes.

Inaugurada em dezembro de 1967, pelo então governador do estado, Paulo Pimentel, a TV Iguaçu iniciou suas operações com a exibição de programas próprios e atrações da TV Record, de São Paulo. Mais tarde, em 1981, a emissora se transformou em uma das primeiras afiliadas do SBT e retransmitia os programas da emissora de Silvio Santos juntamente com a TV Tibagi, em Maringá, com a TV Cidade, em Londrina, e com a TV Naipi, em Foz do Iguaçu. Em 2008, o grupo foi adquirido e passou a integrar a Rede Massa, do empresário Carlos Massa (Ratinho).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -