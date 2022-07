Refis 2022 de Rio Negro possibilita renegociar dívidas com o município com facilidade

Compartilhar no Facebook

O Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2022 segue aberto até o dia 28 de outubro. É uma excelente oportunidade para ficar em dia com as contas e colaborar para o desenvolvimento de Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal da Fazenda, informa que segue em andamento o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2022. Até o dia 28 de outubro, cidadãos e empresas podem renegociar as dívidas com o município obtendo descontos que podem chegar a 100% nas multas e juros. Além disso, podem parcelar as pendências em até 72 vezes.

Os descontos variam de acordo com a origem do débito e a forma de pagamento. Pendências como a taxa de asfalto, IPTU, ISS, Simples Nacional e Alvará podem ser quitadas com esta grande oportunidade.

COMO ADERIR

Utilizar o Refis 2022 é uma forma de ficar em dia com as contas e colaborar para o desenvolvimento de Rio Negro. O IPTU, por exemplo, quando pago em dia garante um investimento direto na melhoria da infraestrutura do município com a geração de novas obras e pavimentações, proporcionando uma melhor qualidade de vida para a população.

Para aderir ao programa o contribuinte deve comparecer ao setor de tributação da Prefeitura até a data limite (28 de outubro) com os documentos:

Pessoa física: documento de identificação com foto e CPF.

Pessoa jurídica: cópia do Contrato Social ou Estatuto com a última alteração e documento de identificação que comprove vinculação ou representação com a empresa.

A Prefeitura de Rio Negro fica localizada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, no bairro Seminário.

MAIS INFORMAÇÕES

Um atendimento inicial para obter mais informações sobre o Refis pode ser feito através dos contatos:

WhatsApp: 9199-7470

Telefone: 3642-3280 – ramais 416 ou 408

E-mail para atendimento ao cidadão: ipturionegro@gmail.com

E-mail para atendimento às empresas: rionegro.iss@gmail.com