Reformas são realizadas no Paço Municipal “Prefeito Ary Siqueira”

Mais salas internas do Paço Municipal “Prefeito Ary Siqueira”, atual sede da Prefeitura de Rio Negro, estão recebendo reformas neste mês de dezembro, bem como espaços da Capela Cônego José Ernser.

Em Rio Negro a preservação dos imóveis públicos é realidade. A atual administração pública já realizou nos últimos anos diversos trabalhos de reformas e revitalização em importantes espaços que fazem parte da bonita história do município. As características arquitetônicas históricas dos locais foram preservadas.

Muitos dos serviços são realizados pela equipe da Secretaria Municipal de Obras com recursos próprios da Prefeitura. Empresas locais também são contratadas para executar as reformas através do edital de credenciamento lançado para pessoas jurídicas, como MEIs, ME, EPP e outras interessadas com capacidade técnica para realizarem os serviços, contribuindo assim com o fomento da atividade comercial e econômica no município.