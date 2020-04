Região tem 26 casos suspeitos de Covid-19

Com os últimos boletins divulgados pelas secretarias da saúde, dos municípios do Planalto Norte mais Rio Negro, a região contabiliza 33 casos suspeitos de coronavírus (Covid-19). Confirmados até o momento, 1 em Rio Negro e 2 em Papanduva.

A cidade com o maior número de casos suspeitos é Mafra (7) seguida de São Bento do Sul (6).

Rio Negro com 1 caso confirmado no dia 26 (quinta-feira) e Papanduva com 2 casos que foram confirmados na noite de sexta-feira (27) seguem como os únicos municípios com casos de Covid-19 confirmados na região.

Ao todo nas 14 cidades – São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Itaiópolis, Três Barras e Rio Negro – 161 pessoas estão sendo monitoradas.

A coleta de material para exame é feito apenas em pessoas suspeitas, em monitoradas não há coleta.

 CIDADE SUSPEITOS MONITORADOS CONFIRMADOS Rio Negro 4 0* 1 São Bento 7 0 0 Campo Alegre 0 1 0 Rio Negrinho 3 6 0 Bela Vista do Toldo 6 0 Canoinhas 0 28 0 Irineópolis 1 0 0 Mafra 7 33 0 Major Vieira 0 2 0 Monte Castelo 1 6 2 Papanduva 1 8 0 Porto União 1 52 0 Itaiópolis 1 19 0 Três Barras 0 17 0

*A cidade de Rio Negro não divulga o número de pessoas monitoradas

** Os números foram atualizados conforme o último boletim divulgado pelos municípios até o fechamento desta edição

Paraná

São 185 os casos de Covid-19 confirmados no Paraná, conforme boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (31). Ainda conforme a Secretaria até ontem 3 mortes foram registradas no estado devido a doença.

Curitiba continua concentrando a maioria dos casos (87). As mortes foram registradas nas cidades de Cascavel (1) e Maringá (2).

São 36 as cidades com casos confirmados: Curitiba – 87; Cascavel – 10; Foz do Iguaçu – 10; Maringá – 9; Londrina – 9; Cianorte – 7; Pinhais – 4; Ponta Grossa – 3; Campo Largo – 3; São José dos Pinhais – 3; Campo Mourão – 3; Pato Branco – 2; Guaíra – 2, Paranavaí – 2; Umuarama – 2; Almirante Tamandaré – 2; Telêmaco Borba – 2; Francisco Beltrão – 1; Matinhos – 1; Quatro Barras – 1; Lapa – 1; Faxinal – 1; Rio Negro – 1; Guarapuava – 1; Iretama – 1; União da Vitória – 1; Mariópolis -1; Quatiguá – 1; Medianeira – 1; Verê – 1; Contenda – 1; Rio Branco do Sul – 1; Peabiru – 1, Marechal Cândido Rondon – 1; Terra Rica – 1; Castro – 1; e Residentes de fora com diagnósticos no Paraná – 6.

Santa Catarina

Santa Catarina teve um aumento de 22 casos, de 197 no domingo para 219 nesta segunda-feira. Os números foram divulgados na noite desta segunda-feira (30) durante coletiva pelo governador Carlos Moisés.

Ao todos são 39 cidades com casos confirmados. A capital Florianópolis apresenta o maior número (50), seguida de Itajaí com 18, Criciúma com 15 e Blumenau e Joinville com 14.

As cidades com casos confirmados são: Antônio Carlos – 1; Balneário Arroio do Silva – 1; Balneário Camboriú – 9; Blumenau – 14; Braço do Norte – 12; Brusque – 2; Camboriú – 7; Canelinha – 1; Chapecó – 5; Criciúma – 15; Florianópolis – 50; Gaspar – 2; Gravatal – 3; Içara – 1; Imbituba – 5; Indaial – 1; Itajaí – 18; Itapema – 2; Jaguaruna – 2; Jaraguá do Sul – 3; Joinville – 14; Lages – 1; Laguna – 1; Navegantes – 3; Papanduva – 2; Pescaria Brava – 1; Pomerode – 1; Porto Belo – 4; Rancho Queimado – 2; São Francisco do Sul – 1; São José – 10; São Lourenço do Oeste – 1; São Ludgero – 1; São Pedro de Alcântara – 1; Siderópolis – 2; Tijucas -1; Timbé do Sul – 1; Tubarão – 9; Urussanga – 1; Outros estados – 5; e Outros países – 3.

Brasil

Segundo o balanço divulgado na tarde desta terça-feira pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem um total de 5.717 casos confirmados de Covid-19 e 201 mortes. Na segunda-feira eram 159 mortes e 4.579 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. São Paulo chega a 2.339 casos e 136 mortes.

O primeiro caso no Brasil foi registrado no dia 26 de fevereiro. Até o momento o pico, maior número de casos em um único dia, foi na última sexta-feira, dia 27, com 481 casos confirmados. Sábado (459 casos), domingo (386) e na segunda-feira (326) apontam uma queda de novas contaminações.