Região terá queda abrupta nas temperaturas; há previsão de geadas

Nesta quinta-feira (09), instabilidades atmosféricas associadas a formação de um ciclone no oceano, na altura do sul da Argentina, favorecem a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas iniciando no Extremo Oeste a partir da manhã e se propagando para as demais regiões de divisa com o Paraná e para o Vale do Itajaí ao longo do dia.

O risco é baixo para ocorrências meteorológicas. Entre a Grande Florianópolis, Planalto e Litoral Sul, o tempo permanece encoberto, com chance de chuvas fracas e isoladas no decorrer do dia. Os ventos sopram predominantemente de nordeste em Santa Catarina, com intensidade fraca. No amanhecer, as temperaturas ficam abaixo dos 8°C no Planalto Sul, variam de 13°C e 15°C no litoral e oscilam entre 9°C e 12°C nas demais regiões.

No decorrer da sexta-feira (10), as instabilidades associadas ao ciclone no oceano vão gradativamente dando espaço a uma intensa massa de ar frio e seco, que promove a estabilização da atmosfera e a queda das temperaturas, especialmente a partir do fim da tarde.

O dia amanhece com muitas nuvens no estado, que vão se dissipando conforme a massa de ar seco avança a partir das áreas de divisa com o RS. Os ventos sopram de sudoeste, com intensidade moderada e rajadas que podem passar dos 50 km/h entre o Extremo Oeste e Litoral Sul. As temperaturas mínimas da sexta (10) serão registradas à noite, com valores previstos abaixo de 5°C no Planalto Sul, entre 12°C e 16°C no litoral e Vale do Itajaí e de 6°C a 9°C nas demais regiões. Não há risco para ocorrências meteorológicas.

No sábado (11), a massa de ar frio e seco se estabelece sobre Santa Catarina, o que provoca uma queda abrupta nas temperaturas e estabiliza a atmosfera. As temperaturas mínimas devem ficar em torno de -5°C no Planalto Sul, próximas dos 0°C no Planalto Norte e Meio-Oeste, entre 3°C e 5°C no Extremo Oeste, Oeste, Litoral Sul e Alto Vale do Itajaí e de 8°C a 13°C nas demais regiões.

Estes baixos valores de temperatura favorecem a ocorrência de geadas amplas nas áreas onde não há presença de nebulosidade na madrugada, especialmente na metade oeste do estado e planaltos. No período da tarde, embora o sol predomine ao longo do dia, as temperaturas permanecem baixas a amenas, com as máximas variando de 9°C a 12°C do Extremo Oeste aos planaltos e oscilando entre 15°C e 18°C nas demais regiões.

Entre o domingo (12) e a segunda-feira (13), a massa de ar frio e seco segue atuando em Santa Catarina, favorecendo a formação de geadas amplas no amanhecer, especialmente no domingo (12). Durante o período diurno, o predomínio é de céu claro em todo o estado, com temperaturas amenas à tarde.

Ondas de direção leste/sudeste e altura entre 0,5 m e 1,5 m em todo o litoral catarinense.