Região teve a terceira chuva de granizo em menos de seis meses

Defesa Civil foi acionada. Contatos: 3643-7742 (Mafra) e 99171-1778 (Rio Negro)



O município de Mafra tem sido castigado pela ação do tempo. Em menos seis meses foi atingido por três tempestades com queda de granizo. A última chuva aconteceu na tarde de domingo, dia 29 de maio, destelhando casas, causando alagamentos e afetando as famílias mais vulneráveis.

A Defesa Civil de Mafra foi acionada e manteve-se em prontidão, iniciando o cadastro para a distribuição de lonas para a população atingida, a partir dessa segunda-feira, 30. Vale destacar que os cadastros deve ser feitos presencialmente na Defesa Civil de Mafra -Rua Dr. José Boiteux, 41 – Centro, das 8 à s 12h30 e das 13h30 à s 17 horas. O interessado deve comparecer munido de documento de identificação e comprovante de residência. Pede-se que somente as pessoas que tiveram suas residências atingidas por esta última chuva e que necessitem de apoio, procurem a Defesa Civil.

Doação de agasalhos

Devido ao fato das chuvas de granizo virem acompanhadas da queda de temperatura, a Prefeitura de Mafra está reforçando os pedidos de doação de roupas e cobertores, para a Campanha do Agasalho de 2022. “Estamos solicitando que as pessoas que puderem ajudar nossos irmãos com agasalhos, neste momento difícil, que entrem em contato com a Defesa Civil pelo telefone (47) 36437742”, pediu o Prefeito Emerson Maas.

Liberação FGTS

Enquanto o trabalho recomeça pela Prefeitura de Mafra e Defesa Civil, as famílias atingidas e que fizeram o cadastro em razão dos prejuízos sofridos com a chuva de granizo ocorrida em dezembro do ano passado podem fazer o saque do FGTS até o dia 1º de junho, próxima quarta-feira. Para as pessoas que tiverem dificuldades com o aplicativo, a Defesa Civil de Mafra estará auxiliando com o passo a passo, pessoalmente ou pelo pelo telefone 3643-7742.

RIO NEGRO

Após o temporal que atingiu nossa cidade na tarde de ontem (29), as equipes da prefeitura se reuniram prontamente para atendimento da população.

O trabalho continua com o cadastramento das famílias atingidas, mapeando os danos e recuperando os locais afetados.

Alguns prédios públicos também sofreram com o ocorrido, por isso a prefeitura solicita que, na data de hoje, os munícipes busquem atendimentos apenas em caso de grande necessidade. Se precisar de apoio entre em contato com a Defesa Civil: (47) 99171-1778 (Whats). Contato com a prefeitura: (47) 3642-3280 (apenas WhatsApp)