Remoção de árvores exóticas é importante para a preservação da natureza; entenda

Cortes de árvores exóticas invasoras é sempre um assunto que gera repercussão na sociedade. Para compreender os motivos dos cortes é preciso saber o que é uma espécie exótica, assim ficará claro que fazer o manejo de árvores também é uma forma de preservar a natureza.

É fato que para a população em geral as árvores exóticas são vistas como inofensivas, pois a maioria das pessoas já se acostumou a vê-las no ambiente urbano, principalmente em parques e praças.

As árvores de espécies exóticas são aquelas que estão fora de sua área de distribuição natural e por isso prejudicam a biodiversidade local. Muitas delas têm a capacidade de se proliferar e ocupar o lugar das espécies nativas, podendo até mesmo causar a sua extinção.

Por serem mais fortes, as árvores exóticas prejudicam as espécies nativas, pois impedem que essas cresçam porque competem pelos mesmos nutrientes. Muitas espécies invasoras se desenvolvem com rapidez e podem dominar o ambiente num curto período. O Pinus, por exemplo, é uma árvore exótica e produz um componente químico que acidifica o solo, impedindo outra planta de se desenvolver.

Árvores exóticas também são removidas quando oferecem riscos à população ou para imóveis públicos e particulares. Porém, toda ação de corte deve possuir a licença ambiental dos órgãos competentes municipais e estaduais.

Recentemente foram realizadas em Rio Negro remoções de algumas espécies exóticas com foco na segurança dos cidadãos e também na preservação ambiental. Na área próxima à rodoviária, por exemplo, a Defesa Civil solicitou o corte de espécies exóticas e o Corpo de Bombeiros realizou o serviço.

No parque ambiental do Sesc também houve o corte de algumas espécies exóticas; os serviços foram realizados pela empresa Celesc. A Prefeitura realizou o corte de algumas espécies exóticas que ofereciam riscos à população na Praça dos Correios. Árvores nativas já foram plantadas no Centro e outras serão plantadas nesta semana no parque do Sesc.

Mas se algumas árvores exóticas são cortadas, muitas outras nativas são plantadas em Rio Negro. Neste ano, aproximadamente 200 árvores nativas já foram plantadas em praças, parques e demais espaços públicos.

Com foco na preservação ambiental, a Prefeitura de Rio Negro também realizou recentemente a recuperação de algumas áreas degradadas com o plantio de várias mudas de árvores. Além disso, durante esta Semana do Meio Ambiente, dezenas de árvores nativas serão plantadas em diversos locais do município.