Reportagem destaca o aluno Bryan Fernandes Quirino da Cruz na TV

Bryan Fernandes Quirino da Cruz, aluno atleta da Escola Municipal Tia Apolônia, foi destaque nesta quinta-feira no telejornal Meio Dia Paraná da RPC TV, afiliada da TV Globo. Com o título “Menino com Síndrome de Down encontra no paratletismo a força pra superar dificuldades”, a reportagem mostrou as conquistas recentes do aluno atleta, destacando o recorde nacional.

https://globoplay.globo.com/v/11224123/

No dia 26 de novembro o atleta foi recepcionado na sede do Corpo de Bombeiros do município por familiares, amigos e autoridades. Uma cerimônia especial foi preparada ao jovem talento, inclusive com direito a desfile no caminhão do Corpo de Bombeiros pelas principais ruas do município.

Bryan – que possui apenas 13 anos de idade – se destacou nas Paralimpíadas Escolares com excelentes resultados em todas as fases da competição, conquistando várias medalhas de ouro. Além disso, na fase nacional em São Paulo, o atleta bateu o recorde brasileiro na corrida de 800 metros, com a histórica marca de 4’25”.

“Você é nosso orgulho, Bryan!”. Esta é a mensagem de toda a Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro e certamente da população rio-negrense.

As Paralimpíadas Escolares são idealizadas e organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2009. Trata-se do maior evento mundial para crianças com deficiência em idade escolar. Bryan é aluno da Escola Municipal de Educação Especial Tia Apolônia e segue representando Rio Negro, bem como o estado do Paraná.