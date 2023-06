Representantes rio-negrenses fazem visita técnica a Secretaria Municipal da Mulher de Fazenda Rio Grande

Compartilhar no Facebook

O intuito da visita foi conhecer as atividades da Secretaria, organização, diretrizes e benefícios à cidadã. Participaram a primeira dama do Município Raquel Valério, a secretária de Assistência Social, Eliane Valério Pereira e as assessoras Dirlene Ribeiro, Eva Mariane de Oliveira e Andriele Baptista.

A equipe foi recebida pela secretária da Mulher, Giuliana Batista Dal Toso Marcondes e pela diretora geral, Tatiane Almeida Hagy Ribeiro.

Foi um importante momento de troca de experiências e informações, que buscam o bem estar e desenvolvimento social da mulher rio-negrense.