Compartilhar no Facebook

Apartamentos novos em Rio Negro prontos para morar. Unidades de 68 a 82 m² com dois quartos, garagem coberta, sacada com churrasqueira, rua com asfalto, ótima localização, próximo a farmácias, escolas e supermercados. Rua Camarista João Hirt, 1163 – Bairro Passa Três / Ecoparque. Unidades a partir de 159 mil. Agende uma visita: (47) 99986-2161 / (41) 98807-6785.

1 de 6