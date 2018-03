Compartilhar no Facebook

No feriado de Sexta-feira Santa, leve a sua família para almoçar no Restaurante Vitorino. Além do buffet tradicional, haverá um cardápio de dar água na boca! Dia 30 de março a partir das 11h45.

O seu jantar de Sexta-feira Santa no Restaurante Vitorino terá um toque de sofisticação.

Acrescentamos ao nosso cardápio a la carte, pratos que vão transformar o seu jantar em uma experiência gastronômica! Dia 30 de março a partir das 19 horas.