Retorno das aulas será na próxima segunda-feira (08) em Rio Negro

A Prefeitura Municipal de Rio Negro publicou o Decreto nº 027/2021 que autoriza o retorno as aulas presenciais em escolas públicas e particulares do Município a partir do dia 08 de março.

Todas as escolas e centros educacionais deverão atender as medidas sanitárias de prevenção a Covid-19, inclusive com redução no número de alunos. Para isso a rede pública adotará o regime de ensino híbrido no qual parte da turma fará aula presencial e parte da turma estará em casa trabalhando material impresso, alterando-se semanalmente. O retorno presencial dos alunos é facultativo e os pais ou responsáveis puderam optar por qual modalidade escolher. Os alunos que não adotaram o regime híbrido continuarão participando das aulas remotas. Lembrando que as aulas não foram interrompidas, já que o ensino remoto está acontecendo desde o dia 08 de fevereiro.

O calendário municipal para retorno híbrido iniciará de forma escalonada, ou seja, por turmas, até que se completem todas. Nesta segunda-feira, 08 de março, iniciam as turmas de 3º, 4º e 5º ano. No dia 15 de março: 1º e 2º ano. No dia 30 de março: Pré I, Pré II e Escolas de Educação Especial. E no dia 12 de abril acontece o retorno dos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs.

A Secretaria Municipal de Educação, através do Comitê de Retorno às Aulas, desenvolveu um protocolo que será seguido por todas as escolas municipais. No documento estão previstas as regras de desinfecção dos espaços, protocolos de transporte e alimentação escolar, trabalho pedagógico com os alunos para orientação quanto às medidas de prevenção, medidas de distanciamento e plano de contingência para minimizar quaisquer riscos.

