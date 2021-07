Reunião apresenta projeto de revitalização do “Parque Bley” em Rio Negro

Primeira reunião da CCBRALUX-PR em Rio Negro e Mafra foi histórica

No sábado, dia 26 de junho, aconteceu a primeira reunião da Câmara de Comércio Brasil Luxemburgo em Rio Negro e Mafra. Foi por vídeo conferência devido a limitações da pandemia.

Apresentada por Cícero Bley Jr, Presidente e contando com outros diretores como Arnoldo Bley Neto, Luiz Geremiaz de Avis e por Maria Majowski de Avis, sendo esta a mestre de cerimônias da reunião. Foram apresentados os objetivos da Câmara, como promover contatos industriais, comerciais e culturais e manter e estimular encontros entre interessados brasileiros e luxemburgueses. Também explanou o presidente, sobre as formas de participação dos associados nos trabalhos da Câmara.

Um número expressivo de interessados, do Paraná, Santa Catarina, Ceará e até da Alemanha participaram por quase 2 horas da reunião, que serviu para esclarecer as dúvidas, abrir novos caminhos e integrar os interessados em caloroso bate-papo virtual. Luxemburgo mostra ser uma porta de entrada para empreendimentos na Europa e é um país muito próspero, que através de vários programas incentiva novos investidores, jovens empreendedores e pessoas que desejam ampliar seus horizontes.

Cícero anunciou também, o projeto de revitalização do “Parque Bley”, antiga área da Usina Termoelétrica de Rio Negro, que foi o primeiro empreendimento de Nicolau Bley Netto, pioneiro rio-negrense em geração de eletricidade e telefones até a mudança da Usina para a Hidrelétrica do São Lourenço em Mafra. O local fica às margens do rio Negro, na Vila Paraná, a quatro quadras da Praça João Pessoa quase em frente à antiga garagem da empresa Reunidas.

Com a permissão do proprietário, o Parque Bley foi utilizado pela comunidade por mais de 30 anos, para promoção de festas, piqueniques e lazer em geral A Câmara de Comércio apresentou à Câmara de Vereadores e à Prefeitura de Rio Negro, um projeto de revitalização daquela área, como contribuição ao Plano Diretor da Cidade, com a proposta de instalar no Parque Bley o Memorial do Imigrante de Luxemburgo. Oferecendo novamente à Cidade um local para encontros, esporte e lazer, cercado de referências à história da cidade e região.

A reunião foi encerrada com o anúncio da instalação em Rio Negro/Mafra, de um escritório da CCBRALUX-PR, para facilitar a participação dos interessados residentes na região.

Texto: Cícero Bley Jr, Cínthia Maria Cordeiro e Juliana Wilczek de Oliveira.

Curta de Animação: Uma História, Duas Cidadanias

Roteiro e Direção – Sonia Beatriz Cabral

Produção Executiva – Andrea Viana

Direção Artística e Montagem: Luciano Marafon

Ilustração e Animação: Juliana Ribeiro

Naração: Túlio Bandeira – Estúdio Gui Vianna

GRÃO-DUCADO DE LUXEMBURGO

Consulado Honorário no Paraná

Rua Benjamin Lins, 999 – Batel

880.420-100 Curitiba, PR

