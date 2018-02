Reunião com profissionais de educação em Rio Negro discutem ações para o ano letivo de 2018

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na segunda-feira (29), a Secretaria de Educação de Rio Negro, realizou uma reunião com as diretoras e coordenadoras pedagógicas das escolas e dos centros municipais de educação.

A reunião foi na própria Secretaria e contou com a presença da equipe pedagógica e administrativa da Educação.

O encontrou serviu para dar boas vindas às profissionais de educação e para discutirem as ações a serem implantadas na educação rionegrense neste ano de 2018.

Lembrando que as aulas da rede municipal de ensino começarão no dia 15, já aulas das escolas da rede estadual terão início no dia 19.

Duas creches municipais retornam com suas atividades no último dia 22 (segunda-feira), a creche professora Lenir Rodrigues no bairro Bom Jesus e a Prefeito Alceu Antonio Swarowski na localidade do Lajeado.