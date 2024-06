Reunião da Amsulep reúne diversas autoridades em Rio Negro

Na noite desta quarta-feira foi realizada em Rio Negro a reunião periódica da Associação dos Municípios da Região Suleste do Paraná (Amsulep).

O evento reuniu diversas autoridades locais e estaduais, que foram recepcionadas pelo prefeito James Karson Valério na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio Negro (Asserine).

Entre os presentes estava o Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Santin Roveda, representando o governador Ratinho Junior; o diretor de regularização fundiária da Cohapar, Álvaro Cabrini; o presidente da Adetur Rotas do Pinhão, Eros Consentino Tozetto; o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negro, Elcio Josué Colaço e os representantes da Gestão de Frota para Órgãos Públicos, Luiz Felipe Pereira Depine e Paolla Lisboa.

Também participaram do evento secretários municipais de Rio Negro, prefeitos da região e suas comitivas, convidados e imprensa local e regional.

Luis Antônio Biscaia, prefeito de Mandirituba, é o atual presidente da Amsulep. Ele abriu e encerrou a importante reunião que colocou em pauta diversos assuntos importantes.

Nesta quarta-feira foi pauta da reunião: as celebrações para o aniversario do município de Tijucas do Sul; regularização fundiária; projetos do estado na área educacional; intercâmbio turístico; a gestão de frota para órgãos públicos e projetos governamentais.

Em seu discurso o prefeito James enalteceu a importância da associação e a participação de representantes do Governo Estadual para a realização de grandes ações em prol da população. Também destacou o empenho e a dedicação dos municípios com o intenso trabalho realizado para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, sendo que a associação abrange aproximadamente 350 mil cidadãos. Também agradeceu por toda a ajuda recebida dos municípios da Amsulep durante o triste período de inundações que atingiram Rio Negro em 2023.

A Amsulep é composta pelos municípios de Agudos do Sul, Campo do Tenente, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Quitandinha, Rio Negro e Tijucas do Sul. Tem como objetivo o fortalecimento político regional, a defesa das bandeiras municipalistas, debates permanentes, a formação de grupos de trabalho, ampliação do diálogo, além de promover a cooperação mútua e buscar soluções regionais para problemas comuns.

As ações da Amsulep são realizadas com a participação direta do Governo do Estado do Paraná, com proximidade de seus secretários, equipes de trabalho e outros atores essenciais para o desenvolvimento regional.