Reunião discutirá cidadania Romena para descendentes de Bucovinos

A Associação Alemã Bucovina de Cultura (ABC) e o Consulado da Romênia realizarão no dia 2 de dezembro, às 14h30, na Sociedade Recreativa União Fuchs, uma palestra para tratar da possibilidade de obtenção da Cidadania Romena para descendentes dos imigrantes alemães que, nos anos de 1887 e 1888 vieram da Bucovina (Norte da Romênia) para os municípios de Mafra, Rio Negro e região.

A palestra contará com a presença do Ministro Conselheiro e Cônsul da Embaixada da Romênia no Brasil, Valeriu Rusu e do Cônsul Honorário da Romênia em Santa Catarina, Edson Roberto Dreher.

DESCENDENTES BUCOVINOS

Os organizadores solicitam que as famílias que tiverem algum documento relativo ao antecedente que veio da Bucovina para o Brasil, poderão levá-lo (o documento) à reunião.

O convite se estende aos descendentes das famílias Bauer, Baumgartner, Bertel, Binder, Fuchs, Günthner, Hable, Garant/Ahrant, Hartinger, Hellinger, Herzer, Hoffman, Hones, Klostermann, Koller, Kolb, Lang, Maidl/Meidl, Mandel, Mastel, Martenchart, Neuberger, Rach, Rankl,Reichardt, Reitmeyer, Schafaschek, Schaffhauser, Schelbauer, Schuck, Schuster, Seidl, Stoltz/Stoutz, Tischler, Volmuth, Wiegelbaur, Wolf, Drezak, Drozdek, Fraschik, Frostek, Gohout/Kohut, Juraszek, Kucharek,Lechozki, Mairek/Mayrich/Mirek, Miszkowski, Naidek, Ostrowski, Pasdziora, Petruk, Pieczarka, Polak, Reway, Stroka, Schelonski e Staszkowian.

A Cultura de Mafra, que trabalha em parceria com a Associação Bucovina nos eventos étnicos do município, está apoiando o evento. A Sociedade Recreativa União Fuchs fica localizada na Rua Ignácio Schelbauer, número 08, bairro Bom Jesus, em Rio Negro.