Reunião em Rio Negro define estratégias de acolhimento aos desabrigados

A Prefeitura de Rio Negro, juntamente com a Defesa Civil e vários parceiros voluntários, está em ação para garantir a segurança dos cidadãos que foram ou que podem ser afetados pela cheia do rio Negro e também do rio Passa Três.

Nesta tarde houve mais uma reunião para definir estratégias para o acolhimento de mais famílias, caso seja necessário, já que há previsão de chuva volumosa para este final de semana. Dentro do planejamento está prevista a utilização de escolas e seus ginásios de esportes.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, até às 16h desta sexta-feira haviam 50 famílias cadastradas para receber auxílios, num total de 172 pessoas, entre desalojados e desabrigados.

As pessoas desabrigadas estão acolhidas no Ginásio de Esportes José Müller. Até o momento são 13 famílias abrigadas no ginásio num total de 60 pessoas. Outras famílias que já foram cadastradas devem ser acolhidas ainda hoje no local.

As famílias que necessitam de auxílio podem realizar o cadastro no ginásio com a equipe da Secretaria da Assistência Social.

Várias doações já foram recebidas, mas ainda é necessária a ajuda da população que pode colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, itens de limpeza e de higiene pessoal. Confira os pontos de arrecadação:

Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo Fórum)

Ginásio de Esportes José Müller

Sesc Senac (bairro Estação Nova)

ACI (bairro Bom Jesus)

Corpo de Bombeiros

Subprefeitura do Lageado dos Vieiras

A Defesa Civil de Rio Negro está em estado de vigília e monitoramento. Em caso de emergência o cidadão pode entrar em contato pelo número: (47) 9 9171-1778 (WhatsApp). Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Mesmo com a sexta-feira parcialmente ensolarada, o nível do rio Negro continua subindo. Às 16h o nível registrado foi de 8,323 metros. É importante que a população acompanhe a evolução da situação.

É possível acompanhar o nível do rio Negro através do site da Prefeitura: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/monitoramento-do-rio-negro

As informações são atualizadas a cada hora pelo sistema de monitoramento hidrológico da Copel.