Revitalização da Máquina Niveladora da praça João Pessoa entra na etapa final

Quem passa pela praça João Pessoa em Rio Negro, pode ver que a máquina niveladora (Maria Fumaça) está cercada pro tapumes. A máquina que é um tesouro histórico do município está passando por uma revitalização.

A Maria Fumaça, como é conhecida, foi fabricada na Alemanha no final de década de 20 no século passado. Ela foi utilizada por um grande período no nivelamento e compactação de ruas de Rio Negro.

Ponto Turístico do município devido a sua raridade a máquina estava sendo deteriorada pelo tempo.

Esta semana os serviços de revitalização entraram na etapa final o que possibilitará que a história da famosa máquina niveladora não seja perdida.