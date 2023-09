Rio-negrense Bryan da Cruz participa das Paralimpíadas Escolares 2023

O atleta rio-negrense Bryan da Cruz embarcou nesta terça-feira junto à professora Andrea Raiman rumo à cidade de São Paulo-SP para disputar as Paralimpíadas Escolares 2023 fase Regional, que ocorre entre os dias 05 e 08 de setembro.

Bryan compete nas modalidades de arremesso de peso, salto em distância e corrida de 250 metros, na categoria Síndrome de Down. O atleta já possui um brilhante histórico nos esportes e é o recordista brasileiro na corrida de 800m, com a marca de 4’25” – Classe T21 sub 14.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As Paralimpíadas Escolares são idealizadas e organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2009. Trata-se do maior evento mundial para crianças com deficiência em idade escolar. Bryan é aluno da Escola Municipal de Educação Especial Tia Apolônia e segue representando Rio Negro, bem como o estado do Paraná.