Rio-negrense Wilson Bley Lipski é o novo diretor-presidente da Sanepar

Em maio deste ano a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) anunciou que o Estado do Paraná nomeou Wilson Bley Lipski, que é natural de Rio Negro e possui descendência e luxemburguesa, como seu novo diretor-presidente.

A posse ocorreu no dia 03 de junho. Até então Lipski era o diretor financeiro do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Na ocasião o presidente Bley afirmou que assume a direção da Companhia com um senso de responsabilidade muito grande: “A Sanepar é uma empresa de excelência. E quero corresponder ao que a Companhia espera, ao que o mercado e a sociedade esperam e às orientações do governador Ratinho Junior. Vamos trabalhar juntos e construir juntos um bom caminho.”

Wilson Bley Lipski é natural de Rio Negro. Viveu e cresceu na histórica cidade da Lapa-PR. É formado em Direito pela Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e pós-graduado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos (IBEJ) em Direito Contemporâneo. Tem uma vasta experiência em gestão pública, sendo que foi superintendente do Paranacidade, secretário estadual do Desenvolvimento Urbano do Paraná (SEDU) e conselheiro da Agência de Fomento do Estado do Paraná.

A Sanepar tem grande importância para Rio Negro. Foi no dia 30 de dezembro de 1971 que a companhia assumiu, oficialmente, o sistema de abastecimento do município. Desde então a Sanepar tem feito investimentos de ampliar e garantir o abastecimento público e o tratamento dos esgotos da cidade. Em 2020, por exemplo, a Sanepar realizou ajustes em sua estação de captação no rio Negro com o objetivo de adiar o início de um eventual racionamento de água na cidade. Em consequência da estiagem que afetou o sul do Brasil naquele ano, o nível do rio Negro ficou muito abaixo do normal.

Atualmente a Sanepar produz e distribui água tratada para 345 municípios no Paraná e um em Santa Catarina (Porto União). A companhia mantém estações de tratamento de água em todo o Estado e realiza cerca de 622 mil análises da água, desde a captação, saída das estações de tratamento e também nas redes de distribuição.