Rio-negrenses já podem consultar o valor do IPVA 2024

Imposto pode ser pago em cinco parcelas ou à vista, com 6% de desconto. Boleto não será enviado pelos Correios e deve ser emitido pela internet.

Está disponível para consulta o valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024 do Paraná.

A data de vencimento inicia em 17 de janeiro e varia de acordo com o número final da placa do veículo. Veja o calendário abaixo.

Assim como em anos anteriores, o boleto não será enviado pelos Correios e deve ser emitido pela internet. Acesse aqui o portal da Secretaria Estadual da Fazenda.

Neste ano, o Governo do Paraná aumentou o desconto para quem optar pelo pagamento à vista. De 3%, a redução será de 6%.

O educador financeiro Mauro Calil avalia a opção como vantajosa.

“O desconto à vista está muito vantajoso, porque tem 6% de desconto e hoje você não consegue, numa aplicação conservadora, render o seu dinheiro em 1% ao mês. Então vale a pena, desde que você tenha esse dinheiro para o IPVA. Em hipótese alguma pegue dinheiro emprestado pra pagar à vista, porque os juros vão ser mais altos do que o desconto”, alerta.

A outra opção é dividir o pagamento em cinco parcelas, que vencem de janeiro a maio.

A Receita Estadual estima arrecadar R$ 6,2 bilhões com o IPVA 2024, levando em conta a atual frota do estado de aproximadamente 4,6 milhões de veículos.

Como consultar licenciamento

Pelo site do Detran Paraná, motoristas podem consultar os valores do licenciamento anual e multas. Para a consulta, é necessário digitar o número do Renavam.

Calendário de vencimento do IPVA 2024 no Paraná

Final da placa – data de pagamento à vista (com 6% de desconto)

1 e 2 – 17/01/2024

3 e 4 – 18/01/2024

5 e 6 – 19/01/2024

7 e 8 – 22/01/2024

9 e 0 – 23/01/2024

Final da placa – datas de pagamento das cinco parcelas (sem desconto)

1 e 2 – 17/01, 19/02, 18/03, 17/04, 17/05

3 e 4 – 18/01, 20/02, 19/03, 18/04, 20/05

5 e 6 – 19/01, 21/02, 20/03, 19/04, 21/05

7 e 8 – 22/01, 22/02, 21/03, 22/04, 22/05

9 e 0 – 23/01, 23/02, 22/03, 23/04, 23/05

Formas de pagamento

No Paraná, o IPVA pode ser pago via Guia de Recolhimento (GR-PR) com QRCode via PIX, o que traz mais facilidade para o contribuinte. A quitação pode ser feita nos canais eletrônicos de qualquer instituição bancária ou mesmo por meio de aplicativos, não se restringindo aos conveniados com o Estado.

Outra possibilidade é o uso do aplicativo da Receita Estadual. Nele, também é possível pagar pendências de exercícios anteriores com cartão de crédito, que permite parcelar em até 12 vezes os débitos do IPVA.

Fonte: G1 Paraná