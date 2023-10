Rio-negrenses podem participar da 1ª Conferência Intermunicipal de Cultura na Lapa

Lapa será a sede da 1ª Conferência Intermunicipal de Cultura com a participação de vários municípios. A Prefeitura de Rio Negro disponibilizará transporte gratuito para os rio-negrenses interessados em participar desse importante evento que será realizado no dia 18 de outubro, a partir das 18h30.

Nesta data o transporte sairá às 16h30 do Centro de Cultura Agostinho Paizani Filho. Faça a sua inscrição até o dia 15 de outubro pelo link: https://forms.gle/xMGifdpYouCpgXZW9

Gestores públicos de cultura, artistas, agentes e conselheiros culturais irão se reunir no Clube Congresso da Lapa, a fim de dialogar e construir políticas culturais que possam ser levadas ao debate da 4ª Conferência Nacional de Cultura em Brasília.

O tema norteador do diálogo é a Democracia e o Direito à Cultura. Além dos agentes culturais lapeanos, a conferência intermunicipal terá adesão de mais de 200 participantes, incluindo munícipes das cidades de Rio Negro, Porto Amazonas, Antônio Olinto, Campo do Tenente, Contenda, Balsa Nova, Tijucas do Sul, Agudos do Sul e Piên.

Com inédita articulação entre municípios de macrorregiões histórico cultural distintas, a 1ª Conferência Intermunicipal criará alianças entre gestores e artistas para promover a troca de saberes e serviços para a operacionalização de seus sistemas municipais de cultura.

Além de estabelecer essa rede de diálogo entre os municípios, ampliando o debate com a sociedade sobre o conceito de cultura como política, a Conferência objetiva também elaborar propostas a partir dos seis eixos que compõem o texto base da 4ª Conferência Nacional de Cultura, que refletem assuntos como, Democratização do Acesso à Cultura e Participação Social; Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural; Direito às Artes e Linguagens Digitais.

Acesse o link para ler o texto base na íntegra: https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/4a-conferencia-nacional-de-cultura-1/textos/4cnc-docorientador-v11__20230809.pdf

1ª Conferência Intermunicipal de Cultura

Tema: Democracia e direito à cultura

Data: 18 de outubro

Horário: 18h30

Local: Clube Congresso Recreativo (Rua Barão do Rio Branco, 1668)

* Com informações da Prefeitura da Lapa-PR