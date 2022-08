Rio Negro abre Processo Seletivo para a contratação temporária de Assistente Social

Compartilhar no Facebook

Vaga é para atuação na Secretaria Municipal de Assistência Social

A Prefeitura Municipal de Rio Negro abre na próxima segunda-feira, 08 de agosto, inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de Assistente Social, com carga horária semanal de 30h. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online até o dia 22 de agosto pelo portal: www.rionegro.pr.gov.br. Mais informações através do Edital nº 144/2022.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os interessados devem ter concluído o Ensino Superior em Serviço Social, possuir registro no Conselho de Classe correspondente e possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH categoria “B”. O salário é de R$ 2.660,03.

Link para o Edital: https://bit.ly/3zDpZEe