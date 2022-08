Rio Negro abre Processo Seletivo para a contratação temporária de Motorista e Operador de Máquina

Compartilhar no Facebook

Vagas são para atuação nas Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e de Obras, Serviços Urbanos e Habitação

A Prefeitura Municipal de Rio Negro abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de Motorista e Operador de Máquinas. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas online até o dia 15 de agosto pelo portal: www.rionegro.pr.gov.br. As inscrições são gratuitas. Mais informações através do Edital nº 141/2022.

MOTORISTA II

O Edital 141/2022 disponibiliza uma vaga mais cadastro reserva para o cargo de Motorista II, para atuação na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com carga horária de 40h. Os interessados devem ter concluído o Ensino Fundamental e possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH categoria “C” ou superior. O salário é de R$ 1.871,50.

OPERADOR DE MÁQUINAS

O Edital 141/2022 disponibiliza duas vagas mais cadastro reserva para o cargo de Operador de Máquinas – Retroescavadeira, para atuação na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, com carga horária de 40h. Os interessados devem ter concluído o Ensino Fundamental e possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH categoria “C” ou superior e curso de Operador de Máquinas Rodoviárias – incluso o equipamento de retroescavadeira. O salário é de R$ 2.593,40.