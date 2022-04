Rio Negro abre Processo Seletivo para contratação temporária de Fiscal Ambiental

Vaga é para atuação na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de Fiscal Ambiental para atuar na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 02 de maio. Os interessados devem fazer sua inscrição pelo site www.rionegro.pr.gov.br. Os detalhes sobre a seleção e as atribuições do cargo podem ser consultadas através do Edital nº 058/2022.

O PSS disponibiliza uma vaga, mais cadastro reserva, para o cargo de Fiscal Ambiental, com carga horária de 40h. O candidato deve ter concluído o Curso Técnico em Meio Ambiente, possuir registro no Conselho de Classe correspondente e Carteira Nacional de Habilitação. O salário é de R$ 2.301,00.