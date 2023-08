Rio Negro abre PSS para Coordenador do Polo Universidade Aberta do Brasil

Estão abertas a partir do próximo dia 14 de agosto as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para Coordenador de Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Rio NegroR, através do Edital nº 105/2023.

O Coordenador tem a missão de acompanhar, executar e coordenar todas as atividades do Polo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os requisitos para participar do processo são:

Ser graduado em nível superior;

Ser agente público municipal;

Residir no município do Polo UAB ou próximo a ele;

Experiência de no mínimo um ano no magistério;

Domínio com o uso do computador, internet, webconferência, videoconferência, ambiente virtual de aprendizagem;

Apresentar a documentação exigida no Edital.

As inscrições acontecerão no período de 14 a 25 de agosto de 2023 através do site do município, ou no link https://bit.ly/43Y5BLe. O edital completo está disponível clicando aqui.