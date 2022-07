Rio Negro anuncia o novo piso salarial para Agentes Comunitários de Saúde

Agentes de Combate às Endemias também terão o reajuste no salário

Na tarde desta terça-feira (19), o Prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, se reuniu no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral com Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) do município para informar sobre o novo piso salarial definido por Portarias do Ministério da Saúde.

A Portaria GM/MS nº 1.971 de 30/06/2022 estabelece o vencimento dos Agentes de Combate às Endemias e a Portaria GM/MS nº 2.109 de 30/06/2022 estabelece o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde. Ambas as portarias estabelecem que o piso salarial passe a ser de R$ 2.424,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais) a partir da Emenda Constitucional nº 120 de 05/05/2022.

O direito ao novo piso ficou condicionado que aconteceria após a inclusão dos valores no orçamento da União e posterior repasse financeiro aos estados e municípios. Tal repasse financeiro aos municípios ocorreu no dia 08 de julho deste ano, desta forma o município de Rio Negro fará o repasse aos Agentes Comunitários de Saúde e para os Agentes de Combate às Endemias a partir do salário do mês de julho/2022, e também efetuará o pagamento da diferença salarial de R$ 874,00 dos meses de maio/2022 e junho/2022.

Rio Negro possui atualmente 67 ACS e 04 ACE. Durante a sua fala, o Prefeito James parabenizou e agradeceu pelo trabalho dos agentes durante a pandemia, destacando que Rio Negro está entre os três municípios que melhor enfrentaram a Covid-19. Também enfatizou a conquista da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em questão, que está beneficiando os agentes de saúde do município com o novo piso salarial.

Também estiveram presentes no evento a Secretária Municipal de Saúde, Dra. Simone Angélica Vitorino Gondro e o vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen, que também reforçou a gratidão aos profissionais da saúde, a valorização do trabalho em equipe e a importância que os agentes possuem para a população em geral.