Rio Negro anuncia pavimentação de ruas no bairro Passa Três

Na sexta-feira, 10 de junho, o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, assinou a ordem de serviço para a pavimentação de duas ruas no bairro Passa Três: Rua Antonio Lourenço, com extensão de 142,5 metros e Rua Willy Bucher, com extensão de 133,85 metros. Ao todo serão 2.608,88 m² de área pavimentada.

A obra será executada pela empresa Paviplan Pavimentação LTDA. Os investimentos totais são de R$ 384.551,86, com repasse do Ministério do Desenvolvimento Regional.

A empresa executará a pavimentação asfáltica, incluindo sinalização horizontal e vertical. O prazo de execução da obra é de quatro meses. Ações de pavimentação impactam diretamente na vida da comunidade envolvida, além da melhora no ambiente, oferece maior segurança de trafegabilidade de motoristas e pedestres, garantindo um trânsito mais fluido.