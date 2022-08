Rio Negro aplicou mais de 1.400 doses no Dia D da vacinação

O “Dia D” da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação foi realizado no último sábado. Para a mobilização, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro abriu todas as unidades de saúde na cidade e no interior, com atendimento ao público das 8h às 17h.

No total foram aplicadas 1.438 doses de vacina no sábado, sendo 529 contra a Poliomielite e as demais para a atualização da carteirinha dentro da campanha de Multivacinação. Do dia 8 de agosto até a última segunda-feira (22), foram aplicadas em Rio Negro 2.284 doses de diferentes tipos de vacinas dentro da campanha atual.

Quem ainda não se vacinou pode colocar a carteirinha de vacinação em dia em uma das unidades de saúde do município:

ESF Alziro Alves – Rua Ervino Paulo Heinscutz, nº 2900

ESF Antônio Abdala José – Rua Rodolfo Alois, nº 1073

ESF Antônio Bossi – Rua Mirtes Ferreira, nº 45

ESF Ayris Hirt – Rua Sides Staien, nº 84

ESF Drº Synesio José Almeida Becker – Rua XV de Novembro, nº 1435

ESF Euclides José de Oliveira Brás – Rua Darci Braz Oliveira, S/N

ESF Jorge Ricardo Hirt – Rua Emilio von Linsingen, nº 325

ESF Rubens Antônio Zageski – Rua Principal

ESF Vereador Luiz Milcheski – Rua Guilherme Francisco John, S/N

Especialidades José Krajeswski – Rua Kalil Gemael, nº 215

UBS Francisco Telmann – Rua Principal

UBS Vereador Irajá Martins – Rua Marechal da Fonseca, S/N

O objetivo da campanha contra a pólio é alcançar a cobertura vacinal igual ou maior que 95% na faixa etária de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias com dose indiscriminada. Já a campanha de Multivacinação visa reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos e melhorar as coberturas vacinais, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

IMPORTÂNCIA

A atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra as doenças imunopreveníveis, evitando a ocorrência de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos. Todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI) são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A Poliomielite, também conhecida como “paralisia infantil”, tem certificado de erradicação no Brasil desde 1994, mas a baixa cobertura vacinal nos últimos anos preocupa especialistas. A pólio voltou em países como Israel e Moçambique. A Organização Panamericana de Saúde alerta para a importância de a cobertura vacinal ultrapassar 95%. Caso contrário, a Poliomielite poderá reaparecer. A cobertura vacinal da população diminuiu em todo o mundo, principalmente durante o período da pandemia de Covid-19.

COVID-19

As campanhas de vacinação coincidem com a imunização contra a Covid-19 em andamento. De acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas Covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais do Calendário Nacional, na população a partir de três anos de idade.

Em Rio Negro, a Secretaria da Saúde está colocando em dia a vacinação da Covid-19. O público pode receber a primeira, segunda, terceira ou quarta dose, desde que se enquadre dentro do calendário.