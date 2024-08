Rio Negro aplicou mais de mil doses de vacinas nas escolas durante força-tarefa

A Secretaria de Estado da Saúde (SESA) divulgou o balanço da primeira etapa da força-tarefa de vacinação nas escolas estaduais e municipais, realizada neste mês de agosto.

A vacinação é realizada com a autorização dos pais ou responsáveis, mediante a assinatura de um termo de consentimento. Antes de cada aplicação, as equipes de saúde revisam a carteirinha do estudante para identificar quais vacinas ele poderá tomar. A iniciativa, que faz parte das estratégias para reforçar a cobertura vacinal no Paraná, registrou a aplicação de 86.121 doses de vacinas e a avaliação de 197.185 carteirinhas de vacinação.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o secretário municipal de saúde, José Carlos dos Santos Dias, e a diretora da vigilância em saúde, Anna Paula Kuhl Alves, fizeram um balanço da força-tarefa que foi finalizada nesta quarta-feira em Rio Negro. Também agradeceram pela importante parceria envolvendo as secretarias de educação municipal e estadual com as equipes da Secretaria Municipal de Saúde.

Em Rio Negro a ação ocorreu em todas as escolas e CMEIs. Foram aplicadas mais de 1.000 doses e mais de 1.600 carteirinhas foram verificadas e atualizadas. Isso mostra que havia um quantitativo grande de crianças e adolescentes que não estavam vacinadas. A ação foi importante para garantir que todos estejam imunizados e saudáveis.

No estado todo houve uma adesão importante durante essa primeira etapa de imunização nas escolas. Agora, é preciso incentivar ainda mais para garantir que os jovens estejam protegidos contra doenças preveníveis. As unidades de saúde de Rio Negro ficam disponíveis de segunda a sexta-feira para a população colocar em dia a vacinação.

A vacina também ajuda a garantir a presença escolar, já que um aluno doente é aluno ausente. As doenças infecciosas podem levar a ausências, impactando o aprendizado dos alunos ou comprometendo a saúde dos demais estudantes. Vacinar reduz o risco de surtos e, consequentemente, a necessidade de faltar às aulas.