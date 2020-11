Rio Negro apresenta equipes de transição de governo

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Nego publicou nesta semana, na quarta-feira (25), o decreto municipal nº 192/2020 com os nomes dos integrantes das equipes de transição de governo. Serão duas equipes com quatro integrantes, um representando a atual administração municipal e a outra o novo governo do prefeito eleito James Valério.

Lidiane Gomes Flores, Thiago Gustavo Pfeuffer Worms, Jerusa Cleres Hack e Carolina Valério Soares, vão representar o atual governo municipal. Jussara do Rocio Heide, Eliane Valério Pereira, Misael Antonio Koene e Jusseane França Goebel formam a equipe do novo governo eleito.

A função destas 8 pessoas será de realizar o trabalho de transição entre a atual administração e a nova com repasses de informações sobre a situação financeira, fiscal e administrativa do município.

As reuniões já estão acontecendo na sala de reuniões anexa ao gabinete.